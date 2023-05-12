Глава уругвайской Федерации: «Контракт с Бьелсой подписали удалённо»

Контракт с Марсело Бьелсой физически пока не подписан, но фактически это уже случилось - так пояснил ситуацию вокруг аргентинского тренера Хорхе Касалес, глава уругвайской Федерации футбола.

По его словам, это связано с тем, что Бьелса не находится в стране, а Уругвай расположен так, что каждый день туда не слетаешь - это не тесная Европа, а одна из самых удаленных от Европы, а также Российской Федерации, естественно, стран.

- Соглашение заключено на расстоянии. Оно не подписано в прямом понимании этого слова, потому что Марсело не в стране. Подпись будет поставлена в следующие дни, - цитирует слова Касалеса итальянское новостное агентство ITASportPress.