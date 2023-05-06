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Южная Америка

Мексиканский клуб устроил чистку посреди сезона - вместе с тренером изгнаны ещё 8 футболистов

06 Мая 2023 • 04:13 Комментировать

Известно, что в странах Южной и центральной Америки некоторые футбольные процессы протекают много более бурно, чем в европейском футболе.

Вот и руководство мексиканского клуба «Мацатлан», разочаровавшись в результатах «Клаузуры» (семь очков в семнадцати прошедших матчей), после очередного поражения от «Гвадалахары» со счетом 1:4 решило заняться настоящими репрессиями.

Вместе с тренером, 64-летним аргентинцем Рубеном Омаром Романо, из клуба были изгнаны сразу восемь игроков, вдобавок, руководство объявило о паузе - клуб снимается с чемпионата Мексики вплоть до следующего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мексики Мацатлан
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