Мексиканский клуб устроил чистку посреди сезона - вместе с тренером изгнаны ещё 8 футболистов

Известно, что в странах Южной и центральной Америки некоторые футбольные процессы протекают много более бурно, чем в европейском футболе.

Вот и руководство мексиканского клуба «Мацатлан», разочаровавшись в результатах «Клаузуры» (семь очков в семнадцати прошедших матчей), после очередного поражения от «Гвадалахары» со счетом 1:4 решило заняться настоящими репрессиями.

Вместе с тренером, 64-летним аргентинцем Рубеном Омаром Романо, из клуба были изгнаны сразу восемь игроков, вдобавок, руководство объявило о паузе - клуб снимается с чемпионата Мексики вплоть до следующего сезона.