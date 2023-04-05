Мексиканского арбитра-«гопника» получил дисквалификацию на 12 матчей

Мы уже сообщали об инциденте в мексиканском чемпионате, где арбитр ударил коленом в пах футболисту клуба «Леон» Лукасу Ромеро. Это случилось в тот момент, когда Ромеро и его одноклубники требовали от арбитра просмотреть систему VAR.

Теперь стало известно наказание - 39-летний арбитр Фернандо Эрнандес дисквалифицирован на двенадцать матчей. Но наказан также и излишне назойливый Ромеро, который также дисквалифицирован на два матча.

Такие же двухматчевые дисквалификации получили и представители тренерского штаба «Леона», которые устроили стычку с коллегами из «Америки».