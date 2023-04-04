ФИФА отобрала у Перу право проведения юношеского чемпионата мира

Юношеский чемпионат мира (до семнадцати лет) в 2023 году пройдет не в Перу, а в другой стране, которая будет объявлена в ближайшее время. ФИФА отобрала право проведения турнира у южноамериканской страны, мотивировав это плохой готовностью к турниру.

- Решение было принято после того, как стала очевидной неспособность принимающей страны выполнить свои обязательства и завершить создание необходимой инфраструктуры для проведения турнира, - сообщает РИА Новости.

Впрочем, эта история вряд ли является новой для Южной Америки - достаточно вспомнить, как в 80-е годы право на проведение настоящего, «не детского» чемпионата мира выиграла Колумбия, но потом оказалось, что ей это не по силам, и турнир снова, спустя всего лишь 16 лет, пришлось провести в Мексике.