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Южная Америка

Годин приветствует возможное назначение Бьелса наставником уругвайской сборной

01 Апреля 2023 • 13:42 Комментировать

Уругвайский защитник Диего Годин считает Марсело Бьелса очень хорошим вариантом для того, чтобы руководить уругвайской сборной. В то же время он удивлен этими новостями, появившимися в последние дни.

- Я уважаю всех тренеров, которые могут стать нашими наставниками. Не могу сказать, что Бьелса уважаю больше - но и меньше также. Удивлен ли я? Да, потому что его имя не упоминалось перед этим. Это очень сильный специалист, у игроков команды такая перспектива вызывает энтузиазм, - цитирует слова Година итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Бьелса был английский «Лидс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Диего Годин
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