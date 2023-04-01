Годин приветствует возможное назначение Бьелса наставником уругвайской сборной

Уругвайский защитник Диего Годин считает Марсело Бьелса очень хорошим вариантом для того, чтобы руководить уругвайской сборной. В то же время он удивлен этими новостями, появившимися в последние дни.

- Я уважаю всех тренеров, которые могут стать нашими наставниками. Не могу сказать, что Бьелса уважаю больше - но и меньше также. Удивлен ли я? Да, потому что его имя не упоминалось перед этим. Это очень сильный специалист, у игроков команды такая перспектива вызывает энтузиазм, - цитирует слова Година итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Бьелса был английский «Лидс».