В Чили за оскорбления игроков на 15 матчей дисквалифицировали... арбитра

Курьезный случай произошел в Чили, где дисквалификации на пятнадцать матчей подвергся... арбитр, а не футболисты, как это чаще бывает. Николас Гамбоа превратил матч высшей лиги чилийского чемпионата между «Аудакс Итальяно» и «Универсидад Католика» в свой собственный бенефис, показав шесть красных карточек - четыре в поле и две на скамейке запасных. Причем, что интересно, все они были показаны за разговоры.

Помимо карточек, Гамбоа разошелся и в ораторском искусстве - целый ряд игроков услышали от него прямые оскорбления в свой адрес. Резонанс был таким, что чилийская федерация футбола не могла не принять меры - но ограничилась 15 матчами дисквалификации, хотя могла и всеми 50.