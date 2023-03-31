Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

В Чили за оскорбления игроков на 15 матчей дисквалифицировали... арбитра

31 Марта 2023 • 04:02 Комментировать

Курьезный случай произошел в Чили, где дисквалификации на пятнадцать матчей подвергся... арбитр, а не футболисты, как это чаще бывает. Николас Гамбоа превратил матч высшей лиги чилийского чемпионата между «Аудакс Итальяно» и «Универсидад Католика» в свой собственный бенефис, показав шесть красных карточек - четыре в поле и две на скамейке запасных. Причем, что интересно, все они были показаны за разговоры.

Помимо карточек, Гамбоа разошелся и в ораторском искусстве - целый ряд игроков услышали от него прямые оскорбления в свой адрес. Резонанс был таким, что чилийская федерация футбола не могла не принять меры - но ограничилась 15 матчами дисквалификации, хотя могла и всеми 50. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аудакс Итальяно Универсидад Католика чемпионат Чили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
04:02 · Южная Америка
В Чили за оскорбления игроков на 15 матчей дисквалифицировали... арбитра
30 Марта
06:22 · Южная Америка
В Коста-Рике тренера уволили после жалобы игрока
21 Марта
03:44 · Южная Америка
В чемпионате Чили вратарь забил ударом от своих ворот видео
16 Февраля
06:22 · Южная Америка
Мати Фернандес завершил карьеру
15 Февраля
05:10 · Южная Америка
В Колумбии отменили начинавшийся матч из-за напавшего на бывшего футболиста его любимого клуба болельщика видео
03 Февраля
22:28 · Южная Америка
Колорадо - первый колумбиец в истории сербского «Партизана»
28 Декабря
14:56 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА возвращается в родной «Пеньяроль»
22 Декабря
10:41 · Южная Америка
Луис Суарес всё ближе к контракту с мексиканским клубом
08 Декабря
02:47 · Южная Америка
Браво: «Мне нравится Бериссо»
05 Декабря
21:27 · Южная Америка
Видаль планирует сыграть в ЧМ-2026 и потом стать тренером сборной Чили
14 Ноября
21:59 · Южная Америка
Экс-защитник сборной Аргентины Демикелис возглавит «Ривер Плейт»
08 Ноября
05:52 · Южная Америка
Суарес красиво попрощался с одноклубниками из «Насьоналя» - подарил всем дорогущие iPhone 14 4
01 Ноября
04:45 · Южная Америка
«Финалиссима» - Луис Суарес стал чемпионом Уругвая, обыграв в финале «Ливерпуль»
22 Октября
03:06 · Южная Америка
Рекорд в чемпионате Боливии - 15-летний игрок стал самым молодым автором гола в профессиональном футболе
02:40 · Южная Америка
Странное дерби Луиса Суареса - он сразится за чемпионский титул с... уругвайским «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем