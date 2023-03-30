В Коста-Рике тренера уволили после жалобы игрока

Джейвон Ист, 22-летний ямайский нападающий, решил пожаловаться на Джустина Кампоса - наставника своей команды, «Депортиво Саприсса». Он обвинил тренера в проявлении расизма и написал соответствующее обращение в Asojupro - ассоциацию профессиональных игроков Коста-Рики.

И вскоре подоспели санкции - Кампоса вскоре уволили. Как уточняет Tigo Sports Costa Rica, он назвал Иста «черным бастардом» - так утверждает сам футболист. Руководство клуба открыло внутреннее расследование, но его результатом вряд ли станет оправдание Кампоса - наоборот, понести наказание может и спортивный директор Анхель Каталина, за то, что якобы попробовал замять инцидент.