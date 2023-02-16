Мати Фернандес завершил карьеру

Бывший футболист «Милана», «Вилльяреала» и «Коло-Коло», в какой-то момент даже бывший на радаре российских клубов, Матиас Фернандес, объявил о завершении карьеры в 36 лет. Родившийся в Буэнос-Айресе чилиец долгое время стабильно приглашался для выступлений в национальной команде, он сыграл в ее составе семьдесят три матча.

В 2006 году Матиаса Фернандеса признали лучшим футболистом Южной Америки - престижная награда для футбольной зоны, в которой традиционно большое количество талантов. В последнее время, с 2021 года, Матиас Фернандес выступал за чилийский «Депортес Ла-Серена».