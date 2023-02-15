Курьезный случай, который, однако, мог обернуться куда более печально, произошел в Колумбии накануне игры между клубами «Толима» и «Миллионариос».

В то время как Дани Катаньо, футболист «Миллионариос», спокойно разминался прямо перед началом игры, на поле невесть каким макаром прорвался фанат «Толимы», который... напал на Катаньо. Дело в том, что ранее 31-летний футболист выступал именно за «Толиму», и у злопамятного фаната остались, видимо, вопросы к нему.

Закончилось все тем, что уже сам Катаньо погнался за агрессивным болельщиком, но кто знает, чем все могло обернуться в этой Колумбии, где, как известно, и застрелить игрока вполне могут. Арбитр, на всякий случай, матч отменил. Фаната же полиция в итоге упаковала и отправила в каталажку.