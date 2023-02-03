Колорадо - первый колумбиец в истории сербского «Партизана»

Белградский «Партизан» объявил о новом приобретении - цвета команды будет защищать колумбийский игрок Андрес Колорадо, который ранее выступал в «Депортиво» из Кортулуа. Необычность трансфера в том, что Колорадо стал первым колумбийским футболистом в истории сербского клуба. Теперь 24-летний футболист, который в прошлом году дебютировал в колумбийской сборной и сразу же забил в ее составе, с нетерпением ждет дерби с «Црвеной Звездой».

- В Южной Америке хорошо знают «Партизан», я следил за клубом, знаю, что он выступал в Лиге чемпионов, к тому же, у нас хорошо знают о соперничестве с «Црвеной Звездой» и мне не терпится поскорее сыграть против нее, - заявил игрок.