Луис Суарес всё ближе к контракту с мексиканским клубом

Уругвайский нападающий Луис Суарес практически определился со своим будущим - карьеру он решил продолжать в Мексике. О вероятности такого развития событий мы вам уже сообщали.

Как уточняет Fox Sports Mexico, в «Крус Асуль» сделали очень щедрое предложение Суаресу - шесть миллионов долларов ежегодно, это деньги, которые он не получал в последние годы даже в Европе. Контракт будет заключен сроком на два года - если, конечно, бывший футболист «Ливерпуля», «Барселоны» и мадридского «Атлетико» в последний момент не передумает.

Что до спортивного аспекта, то «Крус Асуль» вполне способен претендовать на победы в Мексике - в последний раз клуб выиграл титул в 2018 году.