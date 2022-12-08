Браво: «Мне нравится Бериссо»

Голкипер чилийской сборной Клаудио Браво разочарован тем, что его команда во второй раз кряду не смогла пробиться на чемпионат мира, проходящий сейчас в Катаре, но он испытывает оптимизм в связи с тем, что команду возглавил Эдуардо Бериссо.

Браво считает Бериссо проводником Чили к новым высотам. Ранее Бериссо уже работал в чилийской сборной ассистентом главного тренера - в начале своей тренерской карьеры.

- У меня хорошие впечатления от Бериссо. Мы много работаем, хотя на самом деле в сборной часто нет времени заниматься повседневной работой, - цитирует слова Браво derbyderbyderby.it.