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Браво: «Мне нравится Бериссо»

08 Декабря 2022 • 02:47 Комментировать

Голкипер чилийской сборной Клаудио Браво разочарован тем, что его команда во второй раз кряду не смогла пробиться на чемпионат мира, проходящий сейчас в Катаре, но он испытывает оптимизм в связи с тем, что команду возглавил Эдуардо Бериссо.

Браво считает Бериссо проводником Чили к новым высотам. Ранее Бериссо уже работал в чилийской сборной ассистентом главного тренера - в начале своей тренерской карьеры.

- У меня хорошие впечатления от Бериссо. Мы много работаем, хотя на самом деле в сборной часто нет времени заниматься повседневной работой, - цитирует слова Браво derbyderbyderby.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Клаудио Браво Эдуардо Бериссо
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