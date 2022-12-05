Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 3
Южная Корея Южная Корея 0
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Южная Америка

Видаль планирует сыграть в ЧМ-2026 и потом стать тренером сборной Чили

05 Декабря 2022 • 21:27 Комментировать

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, ныне выступающий за «Фламенго», расстроен тем, что пропускает чемпионат мира, но надеется сыграть в 2026 году. А после этого эксцентричный чилиец собирается стать наставником сборной своей страны.

- Нас очень критикуют за то, что мы не попали на чемпионат мира. Но критикам следует помнить, что мы дважды выиграть Кубок Америки. В Аргентине празднуют свою победу в нем уже полтора года, это важный турнир. Костяк сборной из 10-12 игроков сложился уже давно, у нас нет свежей крови в команде. Мы потерпели неудачу, но я хочу попасть на чемпионат мира в 2026, мне 35, я могу поиграть еще. А потом я рассчитываю стать тренером чилийской сборной, - цитирует Видаля ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Артуро Видаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
21:27 · Южная Америка
Видаль планирует сыграть в ЧМ-2026 и потом стать тренером сборной Чили
14 Ноября
21:59 · Южная Америка
Экс-защитник сборной Аргентины Демикелис возглавит «Ривер Плейт»
08 Ноября
05:52 · Южная Америка
Суарес красиво попрощался с одноклубниками из «Насьоналя» - подарил всем дорогущие iPhone 14 4
01 Ноября
04:45 · Южная Америка
«Финалиссима» - Луис Суарес стал чемпионом Уругвая, обыграв в финале «Ливерпуль»
22 Октября
03:06 · Южная Америка
Рекорд в чемпионате Боливии - 15-летний игрок стал самым молодым автором гола в профессиональном футболе
02:40 · Южная Америка
Странное дерби Луиса Суареса - он сразится за чемпионский титул с... уругвайским «Ливерпулем»
13 Октября
23:35 · Южная Америка
Боливийское дерби на высоте 3600 метров продлилось на полтайма больше положенного - в итоге 8 голов и 4 удаления
01 Октября
22:42 · Южная Америка
Луис Суарес может оказаться в МЛС
23 Сентября
19:14 · Южная Америка
В Колумбии на поле выбежали полторы тысячи фанатов, избив тренеров и футболистов
09 Сентября
16:14 · Южная Америка
Дани Алвес сорвал аплодисменты в Мексике
05 Сентября
22:29 · Южная Америка
Луис Суарес забил супергол и помог «Насьоналю» выиграть у главного конкурента 1
28 Августа
04:08 · Южная Америка
В Боливии болельщики избили футболистов во время тренировки 1
02:50 · Южная Америка
Луис Суарес забил и помог своему клубу выиграть у «Монтевидео Сити»
25 Августа
05:00 · Южная Америка
В Эквадоре судью избили прямо на поле за то, что показал красную карточку 3
20 Августа
04:50 · Южная Америка
У сборной Боливии - новый тренер
Все новости
Рекомендуем