Видаль планирует сыграть в ЧМ-2026 и потом стать тренером сборной Чили

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, ныне выступающий за «Фламенго», расстроен тем, что пропускает чемпионат мира, но надеется сыграть в 2026 году. А после этого эксцентричный чилиец собирается стать наставником сборной своей страны.

- Нас очень критикуют за то, что мы не попали на чемпионат мира. Но критикам следует помнить, что мы дважды выиграть Кубок Америки. В Аргентине празднуют свою победу в нем уже полтора года, это важный турнир. Костяк сборной из 10-12 игроков сложился уже давно, у нас нет свежей крови в команде. Мы потерпели неудачу, но я хочу попасть на чемпионат мира в 2026, мне 35, я могу поиграть еще. А потом я рассчитываю стать тренером чилийской сборной, - цитирует Видаля ITASportPress.