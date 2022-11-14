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Южная Америка

Экс-защитник сборной Аргентины Демикелис возглавит «Ривер Плейт»

14 Ноября 2022 • 21:59 Комментировать

Бывший аргентинский защитник Мартин Демикелис возглавит «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба «Баварии».

«Я прибыл в Европу из «Ривер Плейта», а сейчас уезжаю в ином статусе тренера. Это была невероятная история, и я горд два раза быть в семье «Баварии». Благодарю всех, кто был со мной», — поделился тренер.

41-летний Демикелис завершил карьеру игрока в 2017 году. Работал в системе испанской «Малаги» и «Баварии». Возглавил дубль мюнхенского клуба в 2021 году.

Будучи футболистом, Демикелис выступал в составе «Ривер Плейта». Затем уехал в Европу. Выступал в чемпионатах Германии, Испании и Англии. Также провёл свыше 50 матчей за национальную сборную Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Демикелис Ривер Плейт
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