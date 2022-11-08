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Южная Америка

Суарес красиво попрощался с одноклубниками из «Насьоналя» - подарил всем дорогущие iPhone 14

08 Ноября 2022 • 05:52 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Луис Суарес попрощался с коллегами по «Насьоналю», это случилось после того, как клуб выиграл очередной титул чемпиона Уругвая.

Как выяснилось, Суарес настолько расчувствовался, что решил одарить коллег ценными подарками - он подарил каждому из них дорогущие мобильные телефоны, а именно «айфоны» четырнадцатого поколения, каждый из которых стоит несколько тысяч евро.

В общей сложности подарок обошелся бывшему игроку «Гронингена», «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» в тридцать тысяч евро. Футболист провел в составе «Насьоналя» шестнадцать матчей, забив восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
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