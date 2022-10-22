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Южная Америка

Рекорд в чемпионате Боливии - 15-летний игрок стал самым молодым автором гола в профессиональном футболе

22 Октября 2022 • 03:06 Комментировать

Сенсация в чемпионате Боливии - в составе клуба «Олуэйс Реди» дебютировал 15-летний футболист Мойсес Паниагуа, который не просто вышел на поле, но еще и забил победный гол в возрасте, если быть точными, 15 лет, двух месяцев и одного дня.

А точными в этой ситуации быть стоит, потому что это - ни много ни мало - мировой рекорд юности для автора гола в профессиональном футболе, не только в Боливии, а во всем мире, еще раз подчеркнем.

Так что возможно, через пару-тройку лет мы услышим о нем и в Европе. А может, и на очередном чемпионате мира, если туда пробьется Боливия, что с ней случалось лишь один раз - в 1994 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Боливии Мойсес Паниагуа
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