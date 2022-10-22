Странное дерби Луиса Суареса - он сразится за чемпионский титул с... уругвайским «Ливерпулем»

Луис Суарес выступает за «Насьональ», и его команда, обыграв со счетом 2:1 «Черрито», за тур до конца чемпионата стала победителем «Клаузуры». И теперь ей предстоит сразиться за чемпионский титул с победителем «Апертуры» - первой части чемпионата. А соперником выступит не кто-нибудь, а «Ливерпуль»! Правда, не английский, а уругвайский - из Монтевидео.

Ирония судьбы заключается, конечно же, в том, что Луис Суарес выступал в «Ливерпуле» с 2011 по 2014 год, и был в шаге от вожделенной победы в чемпионате Англии в 2014 году. После этого он поиграл в Испании - за «Барселону» и «Атлетико».