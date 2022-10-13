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Боливийское дерби на высоте 3600 метров продлилось на полтайма больше положенного - в итоге 8 голов и 4 удаления

13 Октября 2022 • 23:35 Комментировать

Дерби Боливии считается одним из самых взрывоопасных в мире, оно проходит на высоте в 3600 метров, в условиях разреженного горного воздуха. И в этом году оно также удалось на славу. В нем сошлись клуб «Стронгест» (сильнейший в переводе почему-то... с английского, в то время как говорят в Боливии в основном на испанском), а также «Боливар», уступавший ри очка конкуренту в турнирной таблице.

Уже к середине первого тайма «Стронгест» повел в счете 3:0, но если вы считаете, что игра закончилась - нет, она только началась! «Боливар» сравнял счет, а на 98-й минуте, то есть уже на восьмой добавленной, еще и вышел вперед!

Но арбитр решил добавить еще времени - после четвертого гола «Боливара» игра продлилась еще 15 минут, и «Стронгест» сумел сравнять счет, что вызвало еще одну вспышку на поле, приведшую к удалению еще одного из игроков - в общей сложности в матче было четыре удаления.

Дерби удался!

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Евро-Футбол.Ру,
Боливар Стронгест
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