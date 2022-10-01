Уругвайский нападающий Луис Суарес может оказаться в МЛС - нет, не в местах лишения свободы, разумеется, а в американской серии, в которой заканчивают карьеры многие звезды. Сейчас Суарес выступает за уругвайский «Насьональ», но уже дал понять, что зимой покинет клуб. Наиболее вероятный адрес, по которому он отправится - именно США, что подтвердил сам Луис.

- Это очень вероятный вариант, может, самый вероятный. Но пока что я о нем не думаю. Пока я хочу оставаться сфокусированным на выступлениях в «Насьонале», - цитирует слова знаменитого уругвайского нападающего испанское издание Marca.