Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

Луис Суарес может оказаться в МЛС

01 Октября 2022 • 22:42 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес может оказаться в МЛС - нет, не в местах лишения свободы, разумеется, а в американской серии, в которой заканчивают карьеры многие звезды. Сейчас Суарес выступает за уругвайский «Насьональ», но уже дал понять, что зимой покинет клуб. Наиболее вероятный адрес, по которому он отправится - именно США, что подтвердил сам Луис.

- Это очень вероятный вариант, может, самый вероятный. Но пока что я о нем не думаю. Пока я хочу оставаться сфокусированным на выступлениях в «Насьонале», - цитирует слова знаменитого уругвайского нападающего испанское издание Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
22:42 · Южная Америка
Луис Суарес может оказаться в МЛС
23 Сентября
19:14 · Южная Америка
В Колумбии на поле выбежали полторы тысячи фанатов, избив тренеров и футболистов
09 Сентября
16:14 · Южная Америка
Дани Алвес сорвал аплодисменты в Мексике
05 Сентября
22:29 · Южная Америка
Луис Суарес забил супергол и помог «Насьоналю» выиграть у главного конкурента 1
28 Августа
04:08 · Южная Америка
В Боливии болельщики избили футболистов во время тренировки 1
02:50 · Южная Америка
Луис Суарес забил и помог своему клубу выиграть у «Монтевидео Сити»
25 Августа
05:00 · Южная Америка
В Эквадоре судью избили прямо на поле за то, что показал красную карточку 3
20 Августа
04:50 · Южная Америка
У сборной Боливии - новый тренер
26 Июля
11:09 · Англия. Премьер-лига
Романо – об Эндрике: «За этим юным бразильцем следит вся Европа»
25 Июля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, станет ли Вагнер Лав игроком ЦСКА 2 эксклюзив
19 Июля
20:50 · Россия. Премьер-лига
Аргентинец Флорентин уверен, что ему будет комфортно в России
01:30 · Южная Америка
Лападула трогательно попрощался с Гарекой
00:24 · Южная Америка
Фаны «Насьоналя» инициировали кампанию по уговариванию Луиса Суареса вернуться в клуб
18 Июля
00:46 · Южная Америка
Бывший тренер Марадоны «изменил» ему
16 Июля
15:04 · Южная Америка
Сборная Перу осталась без главного тренера
Все новости
Рекомендуем