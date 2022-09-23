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Южная Америка

В Колумбии на поле выбежали полторы тысячи фанатов, избив тренеров и футболистов

 
23 Сентября 2022 • 19:14 Комментировать

Драматично обернулся матч чемпионата Колумбии между клубами «Кортулуа» и «Депортиво Кали», прошедший в Кали. К 81-й минуте матча «Кортулуа» забил два мяча и намеков на перелом неудачного для хозяев поля матча не было. Поэтому «перелом» решили внести представители фанатской группировки, которые, будучи недовольными ситуацией, устремились на поле для свершения самосуда с разочаровавшими игроками.

И самосуд случился - спрятаться от толпы в полторы тысячи фанатиков шансов особо не было. Полиция предотвратить избиение не смогла - больше всего досталось 37-летнему Тео Гутьерресу, а также тренеру Майеру Кандело, которого клуб, вдобавок, еще и уволил после этой игры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Кали чемпионат Колумбии
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