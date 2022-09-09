Дани Алвес сорвал аплодисменты в Мексике

Бразильский ветеран Дани Алвес сорвал бурные аплодисменты публики в очередном туре мексиканского чемпионата. Это был матч тринадцатого тура, в котором его команда «Пумас» переиграла соперников из «Керетаро», а бывший футболист «Барселоны» поучаствовал в третьем голе.

Получив мяч на левом фланге в ходе позиционной атаки, в паре-тройке метров от углового флажка, Алвес изящным финтом а-ля Йохан Кройф оставил не у дел оппонента, прошёл по лицевой линии, навесил на ближнюю штангу, откуда его одноклубник переправил мяч в ворота головой.

Напомним, что Дани Алвес выступает за «Пумас» с лета нынешнего года.