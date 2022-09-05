Луис Суарес забил супергол и помог «Насьоналю» выиграть у главного конкурента

Красивейший гол Луиса Суареса принес его клубу очередную победу в чемпионате Уругвая после того, как неделей ранее уругвайский форвард забил в ворота «Монтевидео» и принес «Насьоналю» крупную победу. На сей раз соперник оказался также земляком, но куда более грозным - в свое время «Пеньяроль» брал самые престижные трофеи в южноамериканском футболе.

Сейчас «Насьональ» также забил трижды, и гол Луиса Суареса снова оказался вторым в матче, но на сей раз именно он принес победу, так как «Пеньяроль» также смог единожды забить. Луис Суарес забил уже три гола с момента возвращения в «Насьональ».