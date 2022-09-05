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Южная Америка

Луис Суарес забил супергол и помог «Насьоналю» выиграть у главного конкурента

 
05 Сентября 2022 • 22:29 Комментировать (1)

Красивейший гол Луиса Суареса принес его клубу очередную победу в чемпионате Уругвая после того, как неделей ранее уругвайский форвард забил в ворота «Монтевидео» и принес «Насьоналю» крупную победу. На сей раз соперник оказался также земляком, но куда более грозным - в свое время «Пеньяроль» брал самые престижные трофеи в южноамериканском футболе.

Сейчас «Насьональ» также забил трижды, и гол Луиса Суареса снова оказался вторым в матче, но на сей раз именно он принес победу, так как «Пеньяроль» также смог единожды забить. Луис Суарес забил уже три гола с момента возвращения в «Насьональ».

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 22:40
Прекрасно болеют в Уругвае.. Луис молодец.... На ЧМ с Кавани и Нуньесом ещё зажгут .. Плюс Вальверде есть... Любителям "Катара в воскресенье" мало не покажется ...
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