В Боливии болельщики избили футболистов во время тренировки

Диковатый эпизод произошел в Южной Америке, с командой «Депортиво Блуминг», представляющей самый крупный город страны - Санта-Круз. Во время очередной тренировки игроков клуба на них напали собственные фанаты, которые устали ждать достойной игры и результатов от футболистов команды.

Многие из игроков получили заметные синяки на телах. Фанаты не ограничились этим - пострадало и материальное имущество, в том числе и автомобили футболистов, исписанные непристойными посланиями.

Самое интересное, что все это случилось буквально через несколько минут после того, как команде был представлен новый тренер Виктор Антело, который сменил аргентинского специалиста Нестора Клаузена.