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Южная Америка

В Эквадоре судью избили прямо на поле за то, что показал красную карточку

 
25 Августа 2022 • 05:00 Комментировать (1)

Драматическим эпизодом обернулся показ красной карточки в чемпионате Эквадора. В ходе матча между «Макарой» и «Аукас» арбитр решил показать красную карточку одному из игроков «Макары».

В то время как со стороны футболиста особых возражений на тему красной карточки не последовало, со скамейки запасных прибежал некий мужчина, явно не футболист (представитель технического штаба, скорее всего), который без лишних слов зарядил хук в лицо арбитру Алексу Кахасу, повалив его на газон.

После этого ситуация не вышла из-под контроля лишь благодаря игрокам «Аукаса», которые блокировали «вышибалу» и позволили страстям чуть поостыть. Арбитру же пришлось обратиться к врачам.

Теперь руководство «Макары» ждет санкций от местной федерации футбола - а в том, что они будут, никто не сомневается, потому что Федерация уже осудила произошедшее.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Эквадора
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
25 Августа 2022 в 06:19
всю ночь искал эквадор на карте европы...
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Сегодня, 25 Августа
05:00 · Южная Америка
В Эквадоре судью избили прямо на поле за то, что показал красную карточку 1
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