У сборной Боливии - новый тренер

У сборной Боливии появился новый тренер, местная Федерация футбола подписала четырехлетний контракт с 59-летним аргентинским специалистом Густаво Костасом. Перед ним стоит конкретная задача - вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Доселе Боливия лишь один раз играла в финальной части чемпионата мира - это было в США в 1994 году. Тогда команда не смогла выйти из группы, в которой играли чемпионы мира немцы, а также испанцы с южными корейцами.

- Костас — учитель, осуществивший мечту многих клубов, и мы надеемся, что он поможет нам осуществить мечту всех боливийцев, - напутствовал Костаса глава боливийской федерации футбола Фернандо Коста.