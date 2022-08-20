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Южная Америка

У сборной Боливии - новый тренер

 
20 Августа 2022 • 04:50 Комментировать

У сборной Боливии появился новый тренер, местная Федерация футбола подписала четырехлетний контракт с 59-летним аргентинским специалистом Густаво Костасом. Перед ним стоит конкретная задача - вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Доселе Боливия лишь один раз играла в финальной части чемпионата мира - это было в США в 1994 году. Тогда команда не смогла выйти из группы, в которой играли чемпионы мира немцы, а также испанцы с южными корейцами.

- Костас — учитель, осуществивший мечту многих клубов, и мы надеемся, что он поможет нам осуществить мечту всех боливийцев, - напутствовал Костаса глава боливийской федерации футбола Фернандо Коста.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боливии Густаво Костас
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