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Южная Америка

Фаны «Насьоналя» инициировали кампанию по уговариванию Луиса Суареса вернуться в клуб

19 Июля 2022 • 00:24 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Луису Суаресу пора определяться со своим будущим - в этом году чемпионаты начинаются раньше, и Суарес хочет определиться со своим будущим уже на этой неделе.

И все больше растет вероятность, что он вернется в родной Уругвай. У него есть конкретное предложение от «Насьоналя» - клуба, в котором он начинал карьеру.

А сейчас и болельщики «Насьоналя» запустили беспрецедентную кампанию по уговариванию Суареса вернуться в клуб. В интернете набирает ход хештег #SuarezANacional, а ситуацию описал журналист Валентин Флетчер.

- То, что делают фанаты «Насьоналя», беспрецедентно. #SuarezANacional приобретает международный размах. Никогда не видел ничего подобного в социальных сетях, - написал Флетчер.

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес Трансферы футбола - лето 2022
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