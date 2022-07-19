Фаны «Насьоналя» инициировали кампанию по уговариванию Луиса Суареса вернуться в клуб

Мы уже сообщали о том, что Луису Суаресу пора определяться со своим будущим - в этом году чемпионаты начинаются раньше, и Суарес хочет определиться со своим будущим уже на этой неделе.

И все больше растет вероятность, что он вернется в родной Уругвай. У него есть конкретное предложение от «Насьоналя» - клуба, в котором он начинал карьеру.

А сейчас и болельщики «Насьоналя» запустили беспрецедентную кампанию по уговариванию Суареса вернуться в клуб. В интернете набирает ход хештег #SuarezANacional, а ситуацию описал журналист Валентин Флетчер.

- То, что делают фанаты «Насьоналя», беспрецедентно. #SuarezANacional приобретает международный размах. Никогда не видел ничего подобного в социальных сетях, - написал Флетчер.