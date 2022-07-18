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Южная Америка

Бывший тренер Марадоны «изменил» ему

18 Июля 2022 • 00:46 Комментировать

Сесар Менотти, тренировавший аргентинскую сборную в начале 80-х и давший возможность Диего Марадоне дебютировать в чемпионате мира, признался, что не считает Марадону величайшим в истории футбола.

Менотти входит в «лагерь Пеле» - известно, что уже давно половина поклонников футбола считают лучшим в истории игры Пеле, а другая половина - Марадону. Помимо своей связи с Марадоной, Менотти привел Аргентину к победе на домашнем чемпионате мира в 1978 году - в общем, мнение этого 83-летнего человека в стране уважают.

- Пеле был сверхъестественным игроком, его нельзя было остановить. Каждая тренировка для него была словно финал чемпионата мира. Он делал вещи, которые невозможно было понять. Я даже не могу сравнивать его с другими, они все далеко позади него. Круифф, ди Стефано, Марадона, Месси, все они, - считает Менотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Сесар Менотти
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