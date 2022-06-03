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Южная Америка

Сборная Колумбии нашла нового тренера

03 Июня 2022 • 08:02 Комментировать

Руководители колумбийской федерации футбола определились с новым наставником для национальной команды.

Новым тренером сборной Колумбии стал аргентинский специалист Нестор Лоренсо. Стоит отметить, что с наставником подписано долгосрочное соглашение, которое рассчитано на четыре года, так что Лоренсо будет также готовить «кофейщиков» к следующему чемпионату мира 2026 года. Помогать аргентинцу будет экс-игрок сборной Колумбии Амаранто Переа.

Напомним, что колумбийская команда неудачно выступила в отборочном цикле к катарскому мундиалю. «Кофейщики» заняли лишь шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Нестор Лоренсо
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