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Южная Америка

Хамес Родригес может продолжить карьеру в Колумбии

25 Марта 2022 • 20:47 Комментировать

Хамес Родригес продолжает работу по уходу из катарского «Аль-Райян». Колумбиец желает как можно скорее завершить негативную часть своей карьеры, ибо не ожидал такого низкого уровня футбола в стране.

Издание Calciomercato сообщает о том, что Хамес заинтересовал «Галатасарай» и «Атлетико Хуниор».

Если верить источнику, колумбийцы готовы заплатить за трансфер соотечественника 15 млн евро.

Хамес переехал в Катар за 8 млн. в 15 матчах национального первенства полузащитник отметился 5 голами и сделал 7 передач.

Контракт футболиста с нынешним клубом работает до лета 2024 года.


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Хамес Родригес
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