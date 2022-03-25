Хамес Родригес может продолжить карьеру в Колумбии

Хамес Родригес продолжает работу по уходу из катарского «Аль-Райян». Колумбиец желает как можно скорее завершить негативную часть своей карьеры, ибо не ожидал такого низкого уровня футбола в стране.
Издание Calciomercato сообщает о том, что Хамес заинтересовал «Галатасарай» и «Атлетико Хуниор».
Если верить источнику, колумбийцы готовы заплатить за трансфер соотечественника 15 млн евро.
Хамес переехал в Катар за 8 млн. в 15 матчах национального первенства полузащитник отметился 5 голами и сделал 7 передач.
Контракт футболиста с нынешним клубом работает до лета 2024 года.