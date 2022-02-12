Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Южная Америка

Форлан решил вернуться на поле в 42 года

12 Февраля 2022 • 01:59 Комментировать

Бывший нападающий «Вильярреала», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», звезда ЧМ-2010 Диего Форлан решил вернуться в большой футбол в возрасте 42 лет. Четыре года тому назад Форлан объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь, поиграв в последние годы в Бразилии, Японии, Индии и Гонконге.

В прошлом году Форлан попробовал тренировать в своем родном Уругвае, но сейчас решил отложить эту идею и поиграет в уругвайской Университетской Лиге за «Олд Бойз», сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Форлан стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года, а через год привел свою команду, сборную Уругвая, к победе в Кубке Америки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Форлан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
01:59 · Южная Америка
Форлан решил вернуться на поле в 42 года
27 Января
00:48 · Южная Америка
Скалони: «COVID-19 сильно повлиял на Месси» 1
26 Января
06:11 · Южная Америка
В Уругвае победителя столичного дерби определили... по монетке
06 Декабря
22:50 · Южная Америка
В Колумбии сыграли эталонный договорной матч - видео 1 видео
01 Октября
15:02 · Южная Америка
Диего Косту заподозрили в отмывании денег
24 Сентября
22:47 · Южная Америка
Дани Алвес поставил карьеру на паузу
13 Июля
19:38 · Южная Америка
Форлан стал послом Музея мирового футбола ФИФА
09 Июля
00:33 · Южная Америка
Сандро может пропустить финал Кубка Америки
07 Марта
10:21 · Южная Америка
​В Уругвае футболист пропал после попытки переплыть ручей
12 Января
17:38 · Южная Америка
​Самый титулованный клуб Боливии стал партнёром владельцев «Манчестер Сити»
18 Декабря
23:13 · Южная Америка
Заместителем министра спорта Боливии стала 19-летняя футболистка
27 Ноября
23:24 · Южная Америка
Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом
04 Июля
00:10 · Южная Америка
«Олимпия» из Парагвая прогнала Адебайора прочь
12 Мая
21:29 · Южная Америка
Пеле, Марадона и Сени - в символической сборной лучших исполнителей штрафных ударов
26 Апреля
12:36 · Южная Америка
Марадона: «Роналдиньо - не преступник»
Все новости
Рекомендуем