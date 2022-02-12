Форлан решил вернуться на поле в 42 года

Бывший нападающий «Вильярреала», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», звезда ЧМ-2010 Диего Форлан решил вернуться в большой футбол в возрасте 42 лет. Четыре года тому назад Форлан объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь, поиграв в последние годы в Бразилии, Японии, Индии и Гонконге.

В прошлом году Форлан попробовал тренировать в своем родном Уругвае, но сейчас решил отложить эту идею и поиграет в уругвайской Университетской Лиге за «Олд Бойз», сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Форлан стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года, а через год привел свою команду, сборную Уругвая, к победе в Кубке Америки.