Скалони: «COVID-19 сильно повлиял на Месси»

Тренер аргентинской сборной по футболу Лионель Скалони сдал положительный тест на COVID-19 и из-за этого не смог поехать в Чили на отборочные матчи КОНМЕБОЛ в Каламе. Вместо личной пресс-конференции тренер общался со СМИ через Zoom, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сборной также не будет хватать Лионеля Месси в ближайших матчах. Бывший игрок «Барселоны» также сдал положительный тест на COVID-19 в период Рождества и решил остаться во Франции, чтобы полностью вылечиться от болезни.

«Понятно, что мы бы хотели, чтобы Месси был здесь. Я поговорил с ним, и он сказал мне, что COVID-19 сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел, и поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в своем клубе», - сказал Скалони.