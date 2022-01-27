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Южная Америка

Скалони: «COVID-19 сильно повлиял на Месси»

27 Января 2022 • 00:48 Комментировать

Тренер аргентинской сборной по футболу Лионель Скалони сдал положительный тест на COVID-19 и из-за этого не смог поехать в Чили на отборочные матчи КОНМЕБОЛ в Каламе. Вместо личной пресс-конференции тренер общался со СМИ через Zoom, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сборной также не будет хватать Лионеля Месси в ближайших матчах. Бывший игрок «Барселоны» также сдал положительный тест на COVID-19 в период Рождества и решил остаться во Франции, чтобы полностью вылечиться от болезни.

«Понятно, что мы бы хотели, чтобы Месси был здесь. Я поговорил с ним, и он сказал мне, что COVID-19 сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел, и поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в своем клубе», - сказал Скалони.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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