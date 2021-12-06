Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не раз становился героем Интернета в видеосводках с футбольных полей, где он играет с подчинёнными, которые расступаются перед главой государства, когда тот получает мяч.

Нечто похожее соорудили колумбийские команды второго дивизиона «Льянерос» и «Унион Магдалена». В компенсированное время матча гости, которым нужна была только победа вдруг превратили счет 0:1 в 2:1, при этом «игра» защитников, как футбольная, так и актерская не выдерживала никакой критики. Уровень «сопротивления» игроков «Льянероса» оцените сами.