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Южная Америка

В Колумбии сыграли эталонный договорной матч - видео видео

06 Декабря 2021 • 22:50 Комментировать

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не раз становился героем Интернета в видеосводках с футбольных полей, где он играет с подчинёнными, которые расступаются перед главой государства, когда тот получает мяч.

Нечто похожее соорудили колумбийские команды второго дивизиона «Льянерос» и «Унион Магдалена». В компенсированное время матча гости, которым нужна была только победа вдруг превратили счет 0:1 в 2:1, при этом «игра» защитников, как футбольная, так и актерская не выдерживала никакой критики. Уровень «сопротивления» игроков «Льянероса» оцените сами.

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