Диего Косту заподозрили в отмывании денег

Бывший нападающий сборной Испании и «Атлетико» Мадрид Диего Коста фигурирует в качестве подозреваемого в деле об отмывании денег.

По информации источника Globo, футболист подозревается в создании преступной схемы. Диего Коста якобы стоит у истоков игорного сайта, который вёл незаконную деятельность на территории Бразилии.

Ранее в доме футболиста прошёл обыск. Адвокаты Диего Косты утверждают, что спортсмен невиновен. Известно, что подозреваемый лично давал показания в полицейском участке.

В настоящий момент Диего Коста защищает цвета «Атлетико Минейро». В клубе отреагировали на последние новости, предоставив игроку помощь юриста.