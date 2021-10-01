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Южная Америка

Диего Косту заподозрили в отмывании денег

01 Октября 2021 • 15:02 Комментировать

Бывший нападающий сборной Испании и «Атлетико» Мадрид Диего Коста фигурирует в качестве подозреваемого в деле об отмывании денег.

По информации источника Globo, футболист подозревается в создании преступной схемы. Диего Коста якобы стоит у истоков игорного сайта, который вёл незаконную деятельность на территории Бразилии.

Ранее в доме футболиста прошёл обыск. Адвокаты Диего Косты утверждают, что спортсмен невиновен. Известно, что подозреваемый лично давал показания в полицейском участке.

В настоящий момент Диего Коста защищает цвета «Атлетико Минейро». В клубе отреагировали на последние новости, предоставив игроку помощь юриста.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Минейро Диего Коста
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