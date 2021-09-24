Дани Алвес поставил карьеру на паузу

Неувядающий бразильский защитник Дани Алвес рассказал о своих дальнейших планах.

Экс-футболист «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» заявил, что до конца этого года не планирует ни с кем оформлять сотрудничество.

«Хотел бы сказать, что не стану подписывать контракт ни с одним клубом до конца 2021 года. У меня было желание воплотить в Бразилии свою детскую мечту, что я и сделал.

Приходится принимать трудные решения, в жизни ничто не бывает просто. Спасибо за интерес ко мне», - отметил игрок у себя в инстаграм-профиле.

Самый титулованный футболист современности дал также понять, что не планирует завершать свою профи-карьеру.