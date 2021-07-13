Форлан стал послом Музея мирового футбола ФИФА

Известный в прошлом уругвайский нападающий Диего Форлан стал амбассадором Музея мирового футбола ФИФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Я рад, что могу представлять настоящий храм истории мирового футбола. Частью моей миссии будут интервью других легенд мирового футбола, в которых мы вспомним наиболее важные моменты их карьеры. Принять ответственность за представление наследия и культуры мирового футбола – это что-то по-настоящему великое», - сказал Форлан в первом интервью в новой роли.

За свою футбольную карьеру Форлан успел поиграть за уругвайский «Пеньяроль», а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», мадридский «Атлетико», миланский «Интер». Футболист также становился бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года, проходившего в ЮАР.