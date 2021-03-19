Девушка дня – Селина Локс: Как выглядит девушка Роналдо, которая ждёт от него ребёнка

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19 Марта 2021, 10:19,
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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо в скором времени станет отцом в пятый раз. Об этом сообщила его девушка Селина Локс.
Она написала об этом в инстаграме, заявив, что она безумно счастлива своей беременности и считает, что у неё начинается новый этап в жизни.
Стоит напомнить, что в 2010-м году Роналдо сделал специальную хирургическую операцию для стерильности при сохранении половых функций – вазэктомию.
Естественно, что новость о беременности Локс вызвало немало шума, учитывая операцию бразильского форварда. Однако сам Роналдо в интервью Financial Times признавался, что он заморозил свои сперматозоиды, так что при желании он может стать отцом целой футбольной команды.
Сейчас же у бразильца есть два сына – Рональд и Александр, а также две дочери – Мария София и Мария Алиса.
Роналдо никогда не скрывал, что ему нравятся красивые девушки, и Селина Локс – очередное тому подтверждение. Мы собрали лучшие её фото из инстаграма.
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Роналдо, Селина Локс
Что-бы ни сделать, что-бы ничего не делать!?
как выглядит?
да никак! как все!
я как то и не знал что зубастик такой плодовитый ))) а девушка очень классная , такая чистенькая , натуральная , глазки чистые , Роналдо был скромным парнем , и на поле и вне поля , без дешевых понтов в стиле Неймарчика , очень приятное впечатление от увиденного )) дай им Бог здоровья и счастья .
Рональдо да скромным парнем? а как же его массовый вечеринки, по которым до сих пор легенды ходят в Мадриде?)
причем здесь вечеринки ??? скромность и веселье это разные вещи , он не валялся и не дрыгал ножками на поле , не выпячивал свой торс перед зеркалом , не канючил перед тренерами , не кидался бить пенальти , не кричал что он лучший , вечеринки это круто , потому что чувак выходил на поле делал вещи , про вечеринки можно упрекнуть Какориных повлюченки и аршавины ... которые нихрена не значили а делали лишь это )))
... и не только в Мадриде.
А начиналось всё так:
"В первый же сезон (в Европе, "ПСВ") Роналдо стал главной звездой чемпионата, наколотив 30 голов в 36 матчах. Форварда донимали журналисты, бразилец соглашался на интервью только в обмен на пиво. Роналдо говорил маме, что едет на интервью, а дальше все шло по отработанной схеме..."
Дело вкуса конечно, но я в ней ничего красивого не вижу.