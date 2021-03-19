Девушка дня – Селина Локс: Как выглядит девушка Роналдо, которая ждёт от него ребёнка

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо в скором времени станет отцом в пятый раз. Об этом сообщила его девушка Селина Локс.

Она написала об этом в инстаграме, заявив, что она безумно счастлива своей беременности и считает, что у неё начинается новый этап в жизни.

Стоит напомнить, что в 2010-м году Роналдо сделал специальную хирургическую операцию для стерильности при сохранении половых функций – вазэктомию.

Естественно, что новость о беременности Локс вызвало немало шума, учитывая операцию бразильского форварда. Однако сам Роналдо в интервью Financial Times признавался, что он заморозил свои сперматозоиды, так что при желании он может стать отцом целой футбольной команды.

Сейчас же у бразильца есть два сына – Рональд и Александр, а также две дочери – Мария София и Мария Алиса.

Роналдо никогда не скрывал, что ему нравятся красивые девушки, и Селина Локс – очередное тому подтверждение. Мы собрали лучшие её фото из инстаграма.