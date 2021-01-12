​Самый титулованный клуб Боливии стал партнёром владельцев «Манчестер Сити»

Самый титулованный клуб Боливии под названием «Боливар» присоединился к City Football Group – компании, владеющей «Манчестер Сити» и рядом других клубов по всему земному шару. Как сообщается на официальном сайте компании, «Боливар» стал её первым клубом-партнёром.

«Боливар» был основан в 1925-м году. Клуб 29 раз становился чемпионом Боливии, что является рекордным показателем для страны.

В рамках сотрудничества с City Football Group «Боливар» будет использовать знания и разработки компании. Партнёрство поможет клубу из Боливии увеличить свои доходы и улучшить инфраструктуру.