Заместителем министра спорта Боливии стала 19-летняя футболистка

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18 Декабря 2020, 23:13,
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Заместителем министра спорта Боливии была назначена девятнадцатилетняя футболистка Чиэло Вейсага. Она представляла сборную на нескольких молодёжных уровнях.
«Спорт - это лучшее лекарство от любой пандемии, - прокомментировала своё назначение Вейсага. - Это также лучший рецепт объединения страны».
Приход во власть молодой футболистки связан с рядом решений президента страны Луиса Арсе. Они направлены на улучшение состояния спорта в стране. Вейсага уже приняла присягу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко