Заместителем министра спорта Боливии стала 19-летняя футболистка

Заместителем министра спорта Боливии была назначена девятнадцатилетняя футболистка Чиэло Вейсага. Она представляла сборную на нескольких молодёжных уровнях.

«Спорт - это лучшее лекарство от любой пандемии, - прокомментировала своё назначение Вейсага. - Это также лучший рецепт объединения страны».

Приход во власть молодой футболистки связан с рядом решений президента страны Луиса Арсе. Они направлены на улучшение состояния спорта в стране. Вейсага уже приняла присягу.