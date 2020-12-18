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Заместителем министра спорта Боливии стала 19-летняя футболистка

18 Декабря 2020, 23:13,

Евро-Футбол.Ру

Заместителем министра спорта Боливии была назначена девятнадцатилетняя футболистка Чиэло Вейсага. Она представляла сборную на нескольких молодёжных уровнях.

«Спорт - это лучшее лекарство от любой пандемии, - прокомментировала своё назначение Вейсага. - Это также лучший рецепт объединения страны».

Приход во власть молодой футболистки связан с рядом решений президента страны Луиса Арсе. Они направлены на улучшение состояния спорта в стране. Вейсага уже приняла присягу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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