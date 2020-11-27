Южная Америка
Сделать ставку
﻿
0

Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом

27 Ноября 2020, 23:24,

LiveSport.Ru

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия продолжит карьеру в мексиканском клубе «Керетаро».

Как сообщает пресс-служба «Керетаро», контракт вступит в действие с 2021 года.

Напомним, что на закате своей карьеры за «Керетаро» выступал легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо.

Последним клубом Валенсии был эквадорский ЛДУ, который он покинул в июле нынешнего года. За «Манчестер Юнайтед» 35-летний эквадорец сыграл 339 матчей за десять лет, забил 25 голов и отдал 62 голевые передачи. В активе опытного защитника одиннадцать голов в 98-ми матчах за сборную Эквадора.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антонио Валенсия, Керетаро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью