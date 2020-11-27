Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия продолжит карьеру в мексиканском клубе «Керетаро».

Как сообщает пресс-служба «Керетаро», контракт вступит в действие с 2021 года.

Напомним, что на закате своей карьеры за «Керетаро» выступал легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо.

Последним клубом Валенсии был эквадорский ЛДУ, который он покинул в июле нынешнего года. За «Манчестер Юнайтед» 35-летний эквадорец сыграл 339 матчей за десять лет, забил 25 голов и отдал 62 голевые передачи. В активе опытного защитника одиннадцать голов в 98-ми матчах за сборную Эквадора.