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Чемпионат Узбекистана

Стали известны соперники сборной Узбекистана на Олимпиаде 2024 в Париже

03 Мая 2024 • 20:58 Комментировать

Вечером пятницы молодёжная сборная Узбекистана минимально проиграла сверстникам из сборной Японии в финальном матче Кубка Азии до 23 лет.

Таким образом, ранее квалифицировавшаяся на Олимпиаду во Франции центральноазиатская сборная узнала своих соперников по группе.

Выступит команда Узбекистана в квартете С, её оппонентами на групповом этапе станут сборные Испании, Египта, а также экзотический соперник – команда Доминиканской Республики.

Любопытно, что молодёжная сборная Узбекистана пропустила за весь молодёжный Кубок Азии лишь один гол – как раз в финальном матче против японской команды.

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