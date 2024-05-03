Стали известны соперники сборной Узбекистана на Олимпиаде 2024 в Париже

Вечером пятницы молодёжная сборная Узбекистана минимально проиграла сверстникам из сборной Японии в финальном матче Кубка Азии до 23 лет.

Таким образом, ранее квалифицировавшаяся на Олимпиаду во Франции центральноазиатская сборная узнала своих соперников по группе.

Выступит команда Узбекистана в квартете С, её оппонентами на групповом этапе станут сборные Испании, Египта, а также экзотический соперник – команда Доминиканской Республики.

Любопытно, что молодёжная сборная Узбекистана пропустила за весь молодёжный Кубок Азии лишь один гол – как раз в финальном матче против японской команды.