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Чемпионат Узбекистана

«Пахтакор» снова стал чемпионом Узбекистана официально

24 Ноября 2023 • 19:46 Комментировать
Сурхон
1:2
Пахтакор

Ташкентский «Пахтакор» в 16-й раз в своей истории стал чемпионом Узбекистана. В пятницу вечером столичная команда гостила у «Сурхона» и одержала победу – 2:1.

Таким образом, у «Пахтакора» в турнирной таблице – 53 очка, отрыв от идущего вторым «Насафа» составляет шесть баллов перед единственным последним туром национального первенства. А значит, ташкентцы официально могут праздновать очередное чемпионство.

«Пахтакор» стал чемпионом страны в пятый раз подряд, неизменно побеждая в турнире с 2019 года. В истории независимого Узбекистана ни одна команда не имеет больше побед в местном чемпионате, чем «Пахтакор».

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Пахтакор Насаф чемпионат узбекистана ещё теги

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