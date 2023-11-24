Ташкентский «Пахтакор» в 16-й раз в своей истории стал чемпионом Узбекистана. В пятницу вечером столичная команда гостила у «Сурхона» и одержала победу – 2:1.

Таким образом, у «Пахтакора» в турнирной таблице – 53 очка, отрыв от идущего вторым «Насафа» составляет шесть баллов перед единственным последним туром национального первенства. А значит, ташкентцы официально могут праздновать очередное чемпионство.

«Пахтакор» стал чемпионом страны в пятый раз подряд, неизменно побеждая в турнире с 2019 года. В истории независимого Узбекистана ни одна команда не имеет больше побед в местном чемпионате, чем «Пахтакор».