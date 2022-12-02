​Юран рассказал о звонке из Узбекистана

В августе Сергей Юран внезапно покинул тренерское кресло в «Химках». С тех пор российский специалист находится без работы, хотя сам он несколько раз говорил о том, что вот-вот возглавит какой-то клуб.

По словам Юрана, ему поступал звонок насчёт работы в Узбекистане.

«Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что Сергей Юран возглавлял «Химки» на протяжении трёх периодов.