​Черевченко может возглавить сборную

Игорь Черевченко может стать главным тренером национальной сборной Таджикистана. Петар Шегрт, вероятно, покинет этот пост из-за плохих результатов команды на Кубке Центральной Азии. Заменить немца может Черевченко, о чём стало известно журналистам Metaratings.

С начала текущего календарного года Игорь Черевченко тренирует в Таджикистане клуб «Истиклол». В случае назначения в сборной 48-летний специалист, скорее всего, будет совмещать два поста.

Ранее в России Игорь Черевченко тренировал «Локомотив», «Балтику», тульский «Арсенал» и «Химки».