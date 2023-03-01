Черевченко — о работе в Таджикистане: «Я не считаю, что это шаг назад»

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко ответил на вопрос, почему решил возглавить клуб из Таджикистана.

«У меня в Таджикистане хорошие отношения с местной федерацией футбола и с руководством «Истиклола». Плюс команда участвует в азиатской Лиге чемпионов – это тоже интересный вызов. Я не считаю, что это шаг назад», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

При этом специалист не стал сравнить местный чемпионат с Российской премьер-лигой, заявив, что прошло слишком мало времени, его команда еще даже не начала сезон.

Стоит отметить, что «Истиклол» является действующим чемпионом Таджикистана. Команда завоевывает золотые медали уже девять лет подряд.