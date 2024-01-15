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Кыргызстан

Канчельскис зовёт Мостового в Кыргызстан на стажировку

15 Января 2024 • 14:22 Комментировать

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис пригласил на стажировку Александра Мостового, желающего начать работать на тренерском поприще. Впрочем, Канчельскис сомневается, что Мостовой согласится приехать в Кыргызстан.

«Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть своё видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем! Другой вопрос – согласится ли он на это», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Канчельскис был назначен рулевым «Мурас Юнайтед» в конце прошлого календарного года. Ранее он работал в казахстанском «Тоболе» на должности генерального директора. Впрочем, этот пост Канчельскис занимал всего лишь считанные месяцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед ещё теги
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