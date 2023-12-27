​Канчельскис – о словах Слуцкого: «Зачем мне слушать этого Шарика?»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на слова Леонида Слуцкого. Новоиспечённый тренер китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» говорил, что у Канчельскиса и Александра Мостового, по сути, закончилась жизнь после завершения футбольных карьер.

По словам Канчельскиса, он себя прекрасно чувствует, и его жизнь бьёт ключом.

«Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить?» - цитирует Канчельскиса Sport24.

Добавим, что Андрей Канчельскис недавно стал главным тренером команды «Мурас Юнайтед» в Кыргызстане.