Канчельскис назвал задачи «Мурас Юнайтед»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какие задачи перед ним поставило руководство клуба из Киргизии.

Специалист заявил, что завтра, 26 декабря, у команды пройдёт товарищеский матч, после которого игроки уйдут в отпуск, который завершится в январе, и уже тогда пройдут первые сборы, но, где они состоятся, пока точно неизвестно.

«Задача на сезон? Занять первое место в чемпионате Киргизии», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что специалист подписал однолетний контракт.

«Мурас Юнайтед» по итогам последнего чемпионата Киргизии занял пятое место в турнирной таблице.