Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кыргызстан

Канчельскис назвал задачи «Мурас Юнайтед»

25 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какие задачи перед ним поставило руководство клуба из Киргизии.

Специалист заявил, что завтра, 26 декабря, у команды пройдёт товарищеский матч, после которого игроки уйдут в отпуск, который завершится в январе, и уже тогда пройдут первые сборы, но, где они состоятся, пока точно неизвестно.

«Задача на сезон? Занять первое место в чемпионате Киргизии», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что специалист подписал однолетний контракт.

«Мурас Юнайтед» по итогам последнего чемпионата Киргизии занял пятое место в турнирной таблице. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
«Бавария» и «Реал» претендуют на Варана 4