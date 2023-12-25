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Кыргызстан

Канчельскис подписал контракт с «Мурас Юнайтед» из Киргизии официально

25 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис стал главным тренером команды «Мурас Юнайтед» из Киргизии.

«Да, подписали. [Соглашение] на один год», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что в конце ноября 54-летний специалист прекратил сотрудничество с казахстанским «Тоболом», где он занимал должность генерального директора на протяжении четырёх месяцев.

Ранее Канчельскис возглавлял «Уфу», «Юрмалу» и «Навбахор».

По итогам прошедшего сезона чемпионата Киргизии, который завершился в начале ноября, «Мурас Юнайтед» занял пятое место в турнирной таблице, уступив чемпиону 15 баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед
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