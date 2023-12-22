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Кыргызстан

​Известен срок контракта Канчельскиса с клубом в Кыргызстане

22 Декабря 2023 • 16:37 Комментировать

В ближайшее время Андрей Канчельскис станет главным тренером команды «Мурас Юнайтед» в Кыргызстане. Как сообщает на своих страницах Sport24, 54-летний специалист подпишет с клубом трудовое соглашение на один год. В нём будет прописана возможность продления ещё на один год.

Напомним, что осенью Андрей Канчельскис покинул пост генерального директора в казахстанском клубе «Тобол».

Добавим, что «Мурас Юнайтед» в прошлом чемпионате Кыргызстана занял пятое место в турнирной таблице. Футбольный сезон в этой стране проходит по системе «весна-осень».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед
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