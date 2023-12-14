Канчельскис нашёл новую работу

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а сейчас футбольный тренер Андрей Канчельскис получит новую работу.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», у специалиста есть вариант трудоустройства в Кыргызстане. В услугах Канчельскиса заинтересован клуб «Мурас Юнайтед». В ближайшее время тренер должен прилететь на подписание контракта. Срок соглашения между сторонами будет рассчитан до конца 2024 года.

Последним местом работы Канчельскиса был «Тобол». Он работал на посту генерального директора клуба с июля по ноябрь 2023 года.